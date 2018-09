Jedes Jahr zum Saisonfinale gehören die Freibäder in Stetten und Korb den besten Freunden des Menschen: Am Hundebadetag planschten wieder Dackel, Hüttenhund und Co. um die Wette oder wetzten schwanzwedelnd über die Liegewiesen. In Stetten war's "sehr schön, sehr entspannt ", berichtet Bädlesvereinsvorsitzende Tamara Diebel. Nicht alle Hunde wagten sich ins Wasser, einige fühlten sich aber pudelwohl im Becken: Ein Labrador, dessen Herrchen mit hineingesprungen war, sei richtig getaucht. Der Vierbeiner legte unter Wasser mehrere Meter zurück – „sowas habe ich noch nicht gesehen“, sagt Diebel. Nun üben noch die Rettungshunde des DRK und die Feuerwehr, dann wird aufgeräumt und im Bädle kehrt Ruhe ein – abgesehen vom Quaken eines Entenpärchens, das es sich in der Winterpause gerne hier gemütlich macht.