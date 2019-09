Kernen-Stetten Post stellt Container als Übergangslösung auf

Die Container-Filiale sei eine Übergangslösung, die zum einen die Versorgung der Stettener wiederherstellen und zum anderen einen zeitlichen Puffer schaffen soll – bis eine langfristige Lösung gefunden ist. Diese könnte zum Beispiel im Rewe-Markt liegen, dessen Betreiber Jürgen Bagdahn offenbar über eine Erweiterung auf das Nachbargrundstück nachdenkt und eine Postfiliale in seinem Laden nicht grundsätzlich ablehnt. Momentan sei es vielen Kunden allerdings auch ohne Post schon zu eng im Rewe, schrieb Bagdahn vor einigen Tagen in der Kernener Facebook-Gruppe.

Seit Juni keine Filiale in Stetten

Die Stromversorgung für den Container ist laut Bürgermeister Altenberger bereits geklärt. Die Post ist freilich selbst dafür zuständig, den Container zu beschaffen, aufzustellen und zu betreiben. Sie ist sogar verpflichtet dazu, ihre Dienste in Stetten anzubieten – was sie zum Ärger vieler Bürger seit Juni versäumt hat. Bis dahin hatte Irmgard Möhlmann in ihrem Gardinenladen die Postkunden versorgt.

Bürgermeister Altenberger hatte am Dienstag bei der Kandidatenvorstellung der Gemeinde zur Bürgermeisterwahl versprochen, dass die Post noch vor Jahresende nach Stetten zurückkehren werde. In der Gemeinderatssitzung bekräftigte er: „Ich werde alles daran setzen, dieses Versprechen einzuhalten.“