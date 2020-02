Kernen-Stetten So kämpft die Gemeinde gegen röhrende Motorräder

Als er das Schild zum ersten Mal gesehen hat, habe Schach lachen müssen. „Wenn sie hier wohnen, dann ist das ein Witz“, sagt er. „Hier hilft nur ein Blitzer.“

Dort, wo sich die Anwohner Geschwindigkeitskontrollen wünschen, steht jetzt seit einer Woche das Lärmdisplay. Es ist solarbetrieben und besteht aus zwei Pfosten. Im vorderen werden die Geschwindigkeit und die Lautstärke der vorbeifahrenden Autos gemessen. Fährt ein Auto vorbei, bekommt der Fahrer direkt eine Reaktion. „Danke“ leuchtet es in Grün, wenn die Autos angemessen fahren. Drückt jemand nach Ortsende zu stark aufs Gas, leuchtet ihm in roten Buchstaben „Langsam!“ entgegen. Wer überdurchschnittlich laut unterwegs ist, bekommt die rote Karte: „Leiser!“ zeigt das Display dann an. Ursprünglich wurden die Geräte zur Prävention auf Motorradstrecken konzipiert. Indirekt sollen sie für mehr Rücksichtnahme aller motorisierten Verkehrsteilnehmer werben, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde Kernen. Die Installation des Displays hatte die CDU-Gemeinderatsfraktion im Frühjahr 2019 gefordert. Der Antrag stieß auf große Zustimmung im Gremium.

Gemeinde ist der „Initiative Motorradlärm“ beigetreten

13 000 Euro kostet das Display. Vom Verkehrsministerium Baden-Württemberg bekommt die Gemeinde einen Zuschuss in Höhe von 4000 Euro. Bürgermeister Benedikt Paulowitsch hofft „auf positive Effekte für die lärmgeplagten Anwohner in Stetten“. Die Gemeinde ist der „Initiative Motorradlärm“ beigetreten. 74 Kommunen und sieben Landkreise in Baden-Württemberg fordern von Bund und Europäischer Union, unterstützt vom Verkehrsministerium Baden-Württemberg, dass etwas gegen Motorradlärm unternommen wird. Viele Motorräder seien nicht lauter als 78 Dezibel, was dem EU-Grenzwert entspricht, heißt es in der Mitteilung der Gemeinde Kernen. Die Maschinen, gegen die sich die „Initiative Motorradlärm“ richtet, erreichen dagegen nicht selten mehr als 100 Dezibel. Das erreichen die Biker oft durch Klappenauspuffanlagen, mit denen sie den „Sound“ steuern können.