Kernen-Stetten.

Zu einem Stromausfall ist es am Montag gegen 16.45 Uhr in Stetten rund um den Kirchplatz gekommen. Die Ursache sei ein Baggerbiss, hieß es zunächst seitens des Remstalwerks. Die Monteure des Remstalwerks waren vor Ort. „Wir sind an der Sache dran und kümmern uns“ bat Stefan Altenberger, Bürgermeister von Kernen und Aufsichtsratsvorsitzender der Remstalwerk GmbH & Co. KG., die betroffenen Bürger um Verständnis.