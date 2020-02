Kernen Stetten wartet weiter auf eine Poststelle

Schon eine ganze Weile ist klar, wie die Zwischenlösung aussehen wird: Die Ersatzfiliale soll in einem Container betrieben werden, zumindest, bis eine dauerhafte Bleibe für die Post in Stetten gefunden ist. Dieser Container – nicht etwa in posttypischem Gelb gehalten, sondern ganz in Blau – steht seit 31. Januar auf dem Parkplatz beim Sportplatz in der Ortsmitte. Eingezogen ist die Post aber noch nicht in den Kasten, der sechs Meter lang, 2,43 Meter breit und 2,82 Meter hoch ist.

Termin wird erst verkündet, „wenn wir uns drauf verlassen können“

In der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses sagte Bürgermeister Benedikt Paulowitsch auf eine entsprechende Nachfrage von Ebbe Kögel (Parteifreies Bündnis): „Wir haben die mündliche Zusage, dass die Filiale in diesem Monat noch eröffnet wird.“ Allerdings hüte er sich, so Paulowitsch, dieses Datum offiziell zu verkünden: „So was wird erst veröffentlicht, wenn wir uns darauf verlassen können.“