Kernen Stettener sind dem Straßenfest treu

Elf Vereine und Organisationen haben wieder eingeladen zum Stettener Straßenfest im Gartenschau-Jahr. Die Wetter-Bedingungen waren nicht gerade vom Feinsten, dennoch hielten die Hartgesottenen bis deutlich nach Mitternacht aus. Straßenfest im Flecken ist schließlich nur einmal im Jahr. Dreh- und Angelpunkt ist traditionell die Freiwillige Feuerwehr. Eine besondere sportliche Attraktion bietet die mobile Jugendarbeit mit dem „Menschenkicker“ – eine spaßige Kombination aus Fußball und Tischfußball.

Die vielen Feste, die gleichzeitig in der Umgebung laufen, sind nach Einschätzung von Bürgermeister Stefan Altenberger am Besuch durchaus spürbar. Die Stettener selbst allerdings halten ihrem Fest treu die Stange. Nette Stimmung ohne negative Zwischenfälle, Nachbarn und Bekannte treffen – das zeichnete die Party rund ums Backhäusle auch dieses Jahr wieder aus. Kulinarisch überwiegt Deftiges vom Grill sowie Pizza und „Dinnede“ aus dem Backhaus. Für die richtige Feierstimmung heizten auf der zentralen Bühne am Freitag die Band „JumpUP!“ und am Samstag die Gruppe „Schlagercafé“ ein. Am Sonntag gehört die Showtanzgruppe von der Tanzschule Fun and Dance aus Waiblingen schon fest dazu. Ansonsten ist der Sonntag, was die Musik angeht, etwas traditioneller geprägt – durch den Musikverein Stetten und die Freunde aus Beinstein.

Auch nach dem Straßenfest ist in Kernen einiges los: Die Gemeinde zeichnet verantwortlich für die „Highlight-Woche“ der Remstal-Gartenschau vom 15. bis 21. Juli. Unter anderem mit einem Gastspiel des Kabarettisten und Musikers Willy Astor am Dienstag und dem Weinfest „Kernen feiert den Sommer“ am Donnerstag.