Kernen Stromausfälle: Das sagt der neue Bürgermeister

Früh nach seinem Amtsantritt Mitte November habe Paulowitsch das Gespräch mit den am Remstalwerk beteiligten Kommunen Winterbach, Remshalden und Urbach gesucht und sich „sehr konstruktiv“ mit der Geschäftsleitung des Remstalwerks zusammengesetzt. Er und seine Bürgermeisterkollegen seien sich darüber einig, dass die Versorgungssicherheit das drängendste Thema für den Stromanbieter sei. In Paulowitschs erster Aufsichtsratssitzung im Dezember stand dann eine neue Leitung in Rommelshausen auf der Tagesordnung. Sie wird parallel zur Waiblinger Straße verlaufen, um das Stromnetz zu stärken. Noch in diesem Jahr sollen die unterirdischen Kabel verlegt werden, nicht nur, aber auch wegen der neuen Betriebe, die am Ortsrand ansiedeln. „Ein Baustein“ bei der Ausbesserung des Netzes sei das, so Paulowitsch.

Mehrere Millionen Euro wurden bereits investiert

Neu ist der Ansatz freilich nicht, das in die Jahre gekommene Stromnetz, das einst von der EnBW übernommen wurde, fitzumachen. Schon unter Ex-Bürgermeister Stefan Altenberger, der als Aufsichtsratsvorsitzender des Remstalwerks in der Schusslinie der Bürgerkritik stand, ist die Erneuerung der Leitungen in Angriff genommen worden. Mehr als sieben Millionen Euro sind in den vergangenen drei Jahren laut Remstalwerk ins Netz investiert worden. Auch im Krisenmanagement hat sich das Remstalwerk neu aufgestellt. So wurde eine 24-Stunden-Notfall-Nummer eingerichtet.

Firmen mit privater Trafo-Station müssen „sensibilisiert“ werden

Ein neues Thema hat sich durch die jüngsten Stromausfälle in Kernen und kurz darauf in Urbach aufgetan: Die Blackouts wurden jeweils ausgelöst durch Wartungsarbeiten an privaten Trafo-Stationen ortsansässiger Firmen. „Das Remstalwerk muss alle Betriebe mit Trafo-Stationen sensibilisieren“, sagt Paulowitsch, „und das ist dann kein Werbeprospektle vom Remstalwerk, da geht’s um rechtliche Verpflichtungen und natürlich auch um mögliche rechtliche Folgen.“ Es könne nicht sein, dass riskante Wartungsarbeiten ohne Abstimmung mit dem Remstalwerk stattfinden.