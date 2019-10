Kernen/Stuttgart Haußmann legt sich mit dem Kultusministerium an

In einer Kleinen Anfrage hat der FDP-Landtagsabgeordnete im März das Kultusministerium gefragt, wie viele Schülerinnen und Schüler sich für das Schuljahr 2019/2020 im Rems-Murr-Kreis an den vielen weiterführenden Schulen angemeldet hatten. Haußmann wollte die Zahlen für die einzelnen Schulen, für die Schularten und insgesamt haben. Ein Leichtes in Computerzeiten.

Haußmann spricht von einem „Maulkorb“

Haußmanns Ziel: Auf Basis dieser Zahlen wollte er die Zahl der Lehrerinnen und Lehrer an den einzelnen Schulen auswerten. Vor allem wollte er wissen, ob an jenen Schulen, deren Schülerzahl so gestiegen ist, dass zusätzliche Klassen aufgemacht werden müssen, auch zusätzlich Lehrer eingestellt wurden.

Das Kultusministerium war jedoch nicht geneigt, die Kleine Anfrage öffentlich, so wie es bei Kleinen Anfragen üblich ist, zu beantworten. Ende Mai bekam Haußmann einen Brief, in dem die geforderten Zahlen geliefert wurden, die „Sonderauswertung“ jedoch sei „vertraulich“ und diene „ausschließlich zur internen Verwendung“. Denn „Daten auf der Ebene einer einzelnen Schule“ würden „nicht veröffentlicht“.