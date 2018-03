Kernen/Stuttgart Mord an Yvan Schneider: Täter sieht sich als Opfer

Entscheidend für die Frage, ob von Deniz E. weiterhin eine Gefahr ausgehe, werden die zwei Gutachten von psychiatrischen Sachverständigen sein (die Experten tragen ihre Erkenntnisse ab Donnerstag vor). Am ersten Verhandlungstag wurden nur ältere Berichte verlesen, die allerdings tief blicken lassen.

All diese Zwischenbilanzen, zwischen 2009 und 2016 verfasst von Richtern und Gutachtern, haben denselben Tenor: Deniz E. habe sich während der gesamten Haftzeit, in all den Jahren, nie ernsthaft mit seiner Mordtat auseinandergesetzt, jeder therapeutischen Behandlung verweigert und sei deshalb wohl weiterhin gefährlich.

Offenbar sieht Deniz E. selbst sich eher als Opfer denn als Täter - in einem Vorgespräch mit Richter Holzhausen vor der aktuellen Verhandlung sagte der junge Mann: Dass er jetzt vielleicht, obwohl er seine zehnjährige Haftstrafe bereits verbüßt habe, dennoch weiter in Sicherungsverwahrung bleiben solle, empfinde er als "nicht okay", als "Frechheit", als "soziale Hinrichtung, ja, als "Folter".