Kernen Thomas Hornauer kandidiert bei Bürgermeisterwahl

Kernen.

Bei der Bürgermeisterwahl in Kernen am 29. September gibt es jetzt einen dritten Kandidaten: Neben Amtsinhaber Stefan Altenberger (55), Regierungsrat Benedikt Paulowitsch (31) tritt auch nun Thomas Hornauer (59) an. Das hat er am Montag in einer E-Mail an den Zeitungsverlag Waiblingen angekündigt. Die Bewerbungsfrist endet am Montag um 18 Uhr.