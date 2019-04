Kernen

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es an diesem Mittwochabend (24.4.2019) gegen 22 Uhr in Rommelshausen gekommen. Drei Fahrzeuginsassen wurden dabei verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Aktuell (22.40 Uhr) wird der Verkehr noch um die Unfallstelle geleitet. Nach ersten Erkenntnissen nahm ein Autofahrer, der von der Stettener Straße in die Hangweide einfuhr, einem anderen die Vorfahrt. Der Rettungsdienst war mit drei Rettungswagen, einem Notarzt und dem Einsatzleiter vor Ort. Weitere Infos folgen am Tage von der Polizei.