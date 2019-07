Kernen Verein will Naturbad der Diakonie Stetten retten

„Das Bädle gehört zur Diakonie wie die Diakonie zu Stetten“, sagte Ivonne Diederichs-Richter im Naturbad in der Frauenländerstraße. Die Diakonie-Mitarbeiterin ist eine von rund 60 Engagierten, die sich für den Erhalt des Bades einsetzen. Auf Einladung der Diakonie trafen sich die Interessierten im Naturbad und berieten, wie es weitergeht, wenn die Diakonie das Bad im nächsten Sommer nicht mehr weiterführt. Die Hände nahezu aller Besucher schossen in die Höhe, als Thomas Illigmann, der für das Naturbad zuständige Geschäftsbereichsleiter, fragte: „Wer will Verantwortung für das Naturbad übernehmen?“ Es fanden sich 20 Gründungsmitglieder – um einen Verein zu gründen, braucht es sieben – und 45 Menschen, die sich eine Mitgliedschaft vorstellen können.

„Ich bin begeistert, dass so viele da sind, und ich möchte denen danken, die nach vorne gegangen sind und gesagt haben: Wir wollen Gründungsmitglied sein“, sagte Illigmann. Damit Menschen mit Behinderung Verantwortung übernehmen können und eingebunden werden, ist für Illigmann die einzige Bedingung: „Dass Menschen mit und ohne Behinderung in der Initiative sind.“ Mit einem Lachen fügte er hinzu: „Und dass die Pacht einigermaßen pünktlich gezahlt wird.“

Vertrag ist auf zehn Jahre ausgelegt

Der Entwurfsvertrag sieht eine Pacht von 2800 Euro pro Jahr vor. Der Vertrag soll am 1. Januar beginnen und ist auf zehn Jahre ausgelegt, für die ersten drei Jahre gilt aber ein außerordentliches Kündigungsrecht. Der Vertrag ist für den Verein also jederzeit kündbar.