Der seit Dienstag vermisste 76 Jahre alte Mann aus Kernen wurde in der Nacht zum Donnerstag in einem Waldstück tot aufgefunden. Die Feuerwehr fand den Pkw in einem Parkplatz bei Strümpfelbach. Nach einer von dort ausgehenden Suche wurde der Mann schließlich im Wald von der Rettungshundestaffel tot aufgefunden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor.