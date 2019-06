Kernen/Waiblingen Scheiben von Haldenschule und Jugendtreff eingeschlagen

Kernen/Waiblingen.

Auf dem Gelände der Haldenschule in Rommelshausen sind am Wochenende mehrere Glasscheiben eingeschlagen worden. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Der Vorfall muss sich zwischen Samstag um 17 Uhr und Sonntag um 11 Uhr ereignet haben.