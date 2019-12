Kernen Warum Ehrenamtliche als Postboten einspringen müssen

„Wir sind eigentlich kein Päcklesdienst!“

Seit einem halben Jahr nun sind die Stettener ohne Postfiliale , obwohl die Post AG per Gesetz dazu verpflichtet ist, ihre Dienste vor Ort anzubieten. Der Ärger bei den Bürgern ist so groß wie der Bedarf nach einer Filiale. Das bekommt auch Irmgard Möhlmann mit: Noch immer stehen regelmäßig Kunden mit einem Päckchen unterm Arm in ihrem Laden. Jetzt springen Ehrenamtliche den Stettenern zur Seite: „Bis es eine Postfiliale in Stetten gibt und darüber hinaus können alle Bürger hierfür das Seniorenmobil während der üblichen Fahrzeiten gerne kostenlos in Anspruch nehmen“, schreibt Manfred Schert vom Kernener Seniorenrat.

„Wir sind eigentlich kein Päcklesdienst!“ Manfred Idler lacht. Gerade hat er eine Seniorin aus Stetten beim Arzt in Rommelshausen abgesetzt, jetzt trinkt der 66-Jährige einen Kaffee beim Bäcker, um sich die Wartezeit bis zur Rückfahrt zu vertreiben. Idler ist einer von circa 15 Fahrern, die mit dem Seniorenmobil kostenlos ältere Menschen von A nach B fahren, die selbst nicht mehr mobil sind. Das Ehrenamt hat er übernommen, nachdem er in Rente gegangen ist. Der neue Bürgermeister Benedikt Paulowitsch habe im Seniorenrat angeregt, dass die Fahrer gerade zur Weihnachtszeit auch Postkunden zur Filiale nach Rommelshausen fahren könnten. Kein Problem für die Fahrer des VW-Bussles, das zwar gut genutzt wird, aber noch nicht ausgelastet ist. Das Angebot richtet sich vor allem an ältere Bürger, die nicht mehr gut zu Fuß sind und kein Auto haben.

Das bringt Entlastung, gelöst ist das Problem damit freilich nicht. Doch wie geht es weiter? Im Frühjahr war kurzzeitig der Rewe-Getränkemarkt in Stetten als neuer Standort für die Postfiliale im Gespräch. Doch trotz der Bemühungen von Bürgermeister Stefan Altenberger, der zwischenzeitlich sogar einen Zuschuss der Gemeinde für mögliche Betreiber der Postfiliale in Aussicht stellte, scheiterte das Projekt.