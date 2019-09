Kernen Was Sie zur Bürgermeisterwahl am Sonntag wissen müssen

Am Sonntag berichten wir ab 18 Uhr im Liveblog aus dem Bürgerhaus unter www.zvw.de/wahl

Die weiteren Kandidaten auf dem Wahlzettel in Kernen sind: Samuel Speitelsbach (32), gelistet auf Position zwei nach dem Eingang seiner Bewerbung, und Thomas Hornauer (59), der als Letzter seinen Hut in den Ring geworfen hat. Die beiden Dauerkandidaten werden im Kampf um den Chefsessel im Kernener Rathaus höchstens eine indirekte Rolle spielen – das zeigt die Erfahrung aus ihren zurückliegenden Bewerbungen. Für Hornauer ist es nach seinem eigenen Wohnort Plüderhausen, Welzheim, Urbach und Remshalden die fünfte Kandidatur. Wie viele Versuche Speitelsbach, der aus dem Neckar-Odenwald-Kreis stammt, schon gestartet hat, lässt sich kaum überblicken. Er trat – anders als Hornauer, der eifrig plakatierte, Videos aufnahm und zuletzt sogar das Bürgerhaus für eine eigene Veranstaltung mietete – in Kernen nach Kenntnis unserer Zeitung nicht in Erscheinung.

Sehr aktiv waren hingegen Amtsinhaber Stefan Altenberger und Herausforderer Benedikt Paulowitsch. Der 31-jährige Leutenbacher hat in Kernen auch prominente Unterstützer, darunter den SPD-Ortsvereinsvorsitzenden Ulrich Lang. Paulowitsch ist SPD-Mitglied, legt aber Wert auf seine Überparteilichkeit. Seiner Bewerbung, das sehen viele so, ist es zu verdanken, dass die Wahl zum Top-Thema in Kernen wurde.