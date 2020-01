Kernen/Weinstadt Gefährlicher Radüberweg: Ampel kommt

Kernen/Weinstadt.

Seit Jahren hat sich die Stettener Mutter Tanya Kasa für eine Ampel eingesetzt, die eine Querung der Landesstraße an der Seemühle für Radfahrer und Fußgänger sicherer macht. Der Weg wird auch von Kindern aus Kernen genutzt, die in Endersbach zur Schule gehen. Mit ihrer Initiative Sicherer Schulweg sammelte Kasa Unterschriften, demonstrierte gar mit Transparenten am Überweg. Nun hat Kasa ihr Ziel fast erreicht: In einer gemeinsamen Pressemitteilung verkünden das Landratsamt Rems-Murr-Kreis und die Stadt Weinstadt, dass die Ampel an der Landesstraße zwischen Endersbach und Strümpfelbach eingerichtet werden soll. „Ich freue mich riesig für alle, die in Zukunft da drüber müssen“, sagte Tanya Kasa unserer Zeitung am Donnerstag. Es sei „schön, dass jetzt für Sicherheit gesorgt wird“.