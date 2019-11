Kernen Wie teuer war die Remstal-Gartenschau?

„Nicht, dass uns der Schlag trifft“

Kein Wunder also, dass sich die Kernener jetzt dafür interessieren, wie viel das Ganze eigentlich gekostet hat. „Wir hätten gerne einen Abschlussbericht“, sagte Ebbe Kögel vom Parteifreien Bündnis jüngst im Gemeinderat. Dabei möge die Verwaltung auch die Honorarkosten für Mr. Gartenschau Wolf Grünenwald und seine Mitarbeiterin sowie den für das Großprojekt weiterbeschäftigten Ex-Beigeordneten Horst Schaal und die zusätzliche Kraft im Bauhof miteinrechnen, so Kögel, der schon im Vorfeld der Gartenschau Kritik am Ausmaß der Veranstaltungen geübt hatte („Halligalli“). Ingrid Möhrle (SPD) bekräftigte: „Uns war immer wichtig, dass wir in etwa wissen, was auf uns zukommt. Eine grobe Abrechnung wäre wichtig, nicht dass uns nächstes Jahr der Schlag trifft.“

Dabei spielte Möhrle auch auf hohe Mehrkosten in Plüderhausen an, wo Bürgermeister Andreas Schaffer wegen mehr als einer Million Mehrkosten in der Kritik steht.

Allerdings kamen diese Mehrkosten durch aus dem Ruder gelaufene Bauprojekte zustande, nicht etwa durch fehlkalkulierte Veranstaltungen, wie der Kernener Beigeordnete Peter Mauch entgegnete. Auf diesem Gebiet gab er Entwarnung: „Unsere Bauvorhaben sind im Rahmen. Schwere Überschreitungen gibt es ganz sicher nicht.“ Bürgergarten und Klosterstraße seien „im grünen Bereich“, beim Schlossgarten „wird’s ein Tick mehr“ – aber nicht in der Dimension von Plüderhausen.