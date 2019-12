Kernen Wie viel Geld bekommt Amtsverweser Paulowitsch?

Monatlich verdienen hauptamtliche Bürgermeister in Baden-Württemberg momentan 8325 Euro brutto in der Besoldungsgruppe B 3 und 8810 Euro in der Gruppe B 4. Einstimmig beschloss der Gemeinderat in der jüngsten Sitzung, dass Bürgermeister Paulowitsch der unteren Gruppe zugeordnet wird. Das entspricht auch der Summe, die er schon jetzt erhält. Auch Vorgänger Stefan Altenberger war bei Amtsantritt der unteren Gruppe zugeordnet worden, sagt Hauptamtsleiter Stefan Reichmann. Damals galt allerdings eine andere Version des Landeskommunalgesetzes.

Weil im kommenden Jahr die Gehälter von Beamten um 3,2 Prozent ansteigen, bekommt auch Bürgermeister Paulowitsch mehr Geld. Von Januar an verdient er dann 8591 Euro. Bei einer Wiederwahl würde er automatisch in die höhere Besoldungsgruppe wechseln.

Momentan sitzt Bürgermeister Paulowitsch noch als Amtsverweser im Rat – also ohne Stimmrecht. Einen Unterschied in der Besoldung macht das allerdings nicht, da er seinen anderen Tätigkeiten nachkommt.

Amtsverweser ist er, weil Thomas Hornauer, der sich bereits in mehreren Kommunen im Rems-Murr-Kreis zur Wahl gestellt hatte, nach der Wahl Ende September das Ergebnis angefochten hat. Das Landratsamt als Wahlprüfbehörde der Gemeinde Kernen wies die Anfechtung zurück und erklärte die Wahl für gültig. Wie die Gemeinde aber schon erwartet hatte, klagte Hornauer kurz vor Ablauf der vierwöchigen Frist gegen den Bescheid des Landratsamts, sagt Reichmann. Hornauers Stellungnahme sei 20 Seiten lang.

Sehen sich Gemeinde und Hornauer vor Gericht?

Die Entscheidung des Landratsamts, die Wahl in Kernen für gültig zu erklären, wird jetzt das Verwaltungsgericht Stuttgart überprüfen. Die Gemeinde Kernen hat bis Ende Januar Zeit, eine Stellungnahme an das Gericht zu schicken. Laut Reichmann ist diese in Arbeit – von der Rechtsanwältin, die Kernen bereits während der Wahlphase unterstützte. In dieser Zeit beschwerte sich Hornauer darüber, dass er von der Gemeinde nicht gerecht behandelt werde. In der Stellungnahme wird die Gemeinde auf Anschuldigungen und Vorwürfe von Seiten Hornauers eingehen. „Am Prozess wird kein Weg vorbeiführen“, sagt Reichmann. Er vermutet: „Hornauer will den Prozess.“ Ob und wann es allerdings zu einem Verhandlungstermin kommt, ist noch unklar.

Fällt dann eine gerichtliche Entscheidung für Kernen, heißt das aber noch nicht, dass Paulowitsch offiziell als Bürgermeister eingesetzt werden kann. Schließlich kann Hornauer gegebenenfalls noch Rechtsmittel einlegen. Paulowitsch wird so lange Amtsverweser bleiben, bis gerichtlich endgültig entschieden ist, ob die Wahl rechtens war. Erst dann wird er vom stellvertretenden Bürgermeister Helmut Heissenberger (CDU) in öffentlicher Sitzung verpflichtet. Immerhin: Bürgermeister darf er sich laut Gesetz auch jetzt schon nennen.