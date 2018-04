Kernen Zehn Länder in sechzehn Tagen

Bartholomä/Fellbach Absturz: Experten finden keine Mängel an Segelflugzeug

Zehn Monate nach dem tödlichen Absturz eines 19 Jahre alten Piloten mit einem Segelflugzeug auf der Schwäbischen Alb haben Experten eine technische Ursache ausgeschlossen. Die Untersuchung des Wracks ergab keine Hinweise auf Mängel am Flieger, wie die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart mitteilte.