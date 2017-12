Ketsch.

Ausgerechnet am Nikolaustag haben Unbekannte etwa 80 Weihnachtsbäume von einem umzäunten Gelände in Ketsch (Rhein-Neckar-Kreis) gestohlen. Die Diebe seien vermutlich mit einem größeren Fahrzeug oder einem Anhänger angerückt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Ein Gerät zum Verpacken der Bäume in Netze ließen die Täter bei ihrem nächtlichen Beutezeug zurück. Die Ermittler hoffen nun auf Hinweise von Zeugen. Die Bäume standen demnach auf einem umzäunten Areal bei einem Parkplatz an der Landesstraße 599 nahe der Abzweigung zur Bundesstraße 36.