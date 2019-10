Kinder in verwahrloster Wohnung gefunden Jugendamt entscheidet über weiteres Vorgehen

Im Zuge einer Großkontrolle war die Polizei am Dienstag auf eine verwahrloste Wohnung aufmerksam geworden. Die Polizei stufte das Umfeld als derart kritisch ein, dass von Kindeswohlgefährdung auszugehen sei und informierte folglich das Jugendamt.

Warum lassen Menschen ihre Wohnung vermüllen?

„Daraufhin sind zwei Mitarbeiter des Jugendamts sofort hingefahren und haben sich der Sache angenommen“, teilt Martina Keck mit. Laut der Pressesprecherin am Landratsamt können in einer Situation wie dieser „ganz unterschiedliche Mechanismen greifen. Das hängt entscheidend von der jeweiligen Situation ab. Dazu gehört auch, dass die Mitarbeiter des Jugendamts je nach Situation an dem Fall dranbleiben.“

Es gibt verschiedene Theorien dazu, weshalb Menschen eine Wohnung vermüllen lassen. Eine Suchterkrankung könnte der Grund sein, oder jemand schafft es aufgrund einer psychischen Erkrankung nicht, die Wohnung in Ordnung zu halten.