Kinderpornographie auf Schüler-Handys? Polizei Stuttgart beschlagnahmt 24 Mobiltelefone

Stuttgart. Die Polizei hat am Mittwochmorgen in einer Klasse einer Stuttgarter Schule insgesamt 24 Handys beschlagnahmt. Wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft Stuttgart mitteilten, habe es Hinweise gegeben, dass die Jugendlichen in einem Klassenchat kinderpornographisches Material ausgetauscht haben.

Daraufhin suchten die Ermittler sowie eine Staatsanwältin nach Rücksprache mit der Schulleitung die Klasse auf und beschlagnahmten sämtliche Schüler-Handys. Diese müssen nun ausgewertet werden. Den Schülern drohen Anzeigen wegen des Besitzes kinderpornographischer Dateien.