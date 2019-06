Kirchberg an der Murr.

Ein 16-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades wurde am Donnerstagabend bei einem Unfall auf der K 1835 schwer verletzt. Laut Polizeibericht war der 16-Jährige gegen 22.20 Uhr in Richtung Affalterbach unterwegs, als er in einer Linkskurve auf die Gegenspur kam und dort mit einem Ford zusammenstieß. Die 45-jährige Pkw-Fahrerin konnte dem jungen Biker nicht mehr ausweichen. Der 16-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.