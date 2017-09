Kirchberg an der Murr.

Ein 16-jähriger Motorradfahrer befuhr am Mittwoch kurz vor 18 Uhr auf der Straße zwischen Affalterbach und Kirchberg. Nach einem Fahrfehler verlor der junge Fahrer die Kontrolle und stürzte. Dabei verletzte er sich und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An seinem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.