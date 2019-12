Kirchberg an der Murr / Affalterbach Unfall wegen Eisglätte: Auto bleibt seitlich liegen

Ebenfalls wegen auftretender Eisglätte sowie unangepasster Geschwindigkeit hat es am Dienstag bereits gegen 00.35 Uhr einen Unfall gegeben. Wie die Polizei mitteilt, war eine 23-jährige Frau auf der Landesstraße 1117 von Nassach in Richtung Oppenweiler-Bernhalden unterwegs. Entlang eines Bachs geriet der Volkswagen der Frau ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab. Er prallte neben der Fahrbahn gegen einen Baum, wodurch ein 55-jähriger Mitfahrer und eine 53 Jahre alte Mitfahrerin leicht verletzt wurden. An dem Wagen entstand Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro.