Kirchberg an der Murr.

Auf der Kreisstraße zwischen Affalterbach und Kirchberg an der Murr hat es am Freitagmorgen (21.09.) einen Unfall gegeben. Nach ersten Angaben der Polizei war die Fahrerin eines sogenannten "dreirädrigen Fiats" wohl zu schnell in einer Haarnadelkurve unterwegs, woraufhin ihr Fahrzeug nach links geriet und einen Lkw streifte. Im weiteren Verlauf überschlug sich das Dreirad einmal und kam dann wieder auf den Rädern zum Stehen. Nach derzeitigem Kenntnisstand zog sich die Fahrerin leichte Verletzungen zu. Die Kreisstraße ist nicht gesperrt.