Kirchberg an der Murr.

Ein 60-jähriger Rennradfahrerfuhr am Donnerstag gegen 9.40 Uhr auf der K 1834 von Marbach in Richtung Kirchberg. Als der Wagen vor ihm wegen eines Linksabbiegers anhalten musste, fuhr er auf diesen auf und verletzte sich dabei schwer. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.