Kirchberg an der Murr Feuerwehr löscht brennendes Strohballenlager

Kirchberg an der Murr.

Kurz vor fünf Uhr am Freitagmorgen (21.09.) wurde der Brand eines Strohballenlagers an der Straße von Burgstall nach Kirchberg gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Lager auf einer Wiese am Straßenrand im Vollbrand. Zur besseren Löschwasserversorgung wurden die Feuerwehren Backnang und Aspach zur Unterstützung angefordert. Die Polizei ermittelt.