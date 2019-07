Kirchberg an der Murr Von Straße abgekommen: Getreide-Anhänger umgekippt

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der Mann gegen 16 Uhr von Kirchberg an der Murr in Richtung Marbach unterwegs. Auf Höhe der Abzweigung zur Kläranlage Eichbachtal kam er mit dem Gespann aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr eine leichte Böschung hinunter. Die Anhänger kippten dabei um und blieben kopfüber liegen. Nach Angaben eines Polizeisprechers waren die Anhänger mit circa acht Tonnen Getreide beladen. Es entstand ein Sachschaden von rund 8000 Euro.