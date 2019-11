Kirchenstreit in Hegnach Kann die Landeskirche vermitteln?

Der Hegnacher Kirchenkonflikt erlangte Ende vergangenen Jahres sogar bundesweit Beachtung, nachdem sich 60 Mitglieder mit kritischen Fragen an den Kirchengemeinderat gewandt hatten. Der Graben zwischen evangelikalen und liberalen Christen hatte sich bis dahin immer weiter vertieft. Im Mittelpunkt stand nicht nur seines Amtes wegen der Pfarrer Bernhard Elser, der wiederholt öffentlich die Leitung der Evangelischen Kirche Deutschlands (EKD) kritisierte und sich dem evangelikalen Netzwerk „Bibel und Bekenntnis“ um Ulrich Parzany bekannte, das Pluralismus in der Kirche ausdrücklich ablehnt und sich insbesondere gegen die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare wendet. Wobei es in Hegnach gar nicht allein um diese Frage ging, sondern eher grundsätzlich bibeltreue gegen bibelkritische Positionen sowie den Umgang miteinander.

Kirchenbezirk Waiblingen konnte Konflikt nicht beilegen

Die Reihe von Besuchen und Gesprächen soll in den kommenden Wochen zum Abschluss kommen. Danach wird ein offizieller Ergebnisbericht erwartet. Der Oberkirchenrat hatte im Sommer Prälatin Gabriele Wulz aus Ulm und Kirchenrat Georg Ottmar damit beauftragt, nachdem der Konflikt trotz aller Bemühungen vor Ort und durch den Kirchenbezirk Waiblingen nicht beigelegt werden konnte. Die außerordentliche Visitation wurde im Gottesdienst öffentlich angekündigt und ist seitdem als Gesprächsthema in aller Munde. Außer regelmäßigen Visitationen – also Besuchen – gibt es in der Evangelischen Landeskirche auch Visitationen außerhalb des normalen, achtjährigen Turnus.

Außerordentliche Visitationen, sagt Pressesprecher Oliver Hoesch, seien ein Instrument, mit dem die Landeskirche gute Erfahrungen gemacht habe, wenn es in einer Gemeinde oder im Pfarramt zu Schwierigkeiten kam und es sinnvoll erschien, dass „von außen jemand sich intensiv mit der Situation vor Ort beschäftigt, Systeme in ihrer Komplexität wahrnimmt und auf dieser Grundlage Möglichkeiten der Konfliktlösung erarbeitet“. Das genaue Vorgehen bleibe dabei der Sachkenntnis der Visitatoren überlassen. In vielen Gesprächen machen sie sich zunächst ein Bild von der Lage. Ihren Erkenntnissen wolle die Landeskirche daher nicht mit einer Einschätzung vorgreifen, weder im Blick auf die Gemeindeentwicklung oder gar ein Ergebnis der Visitation.