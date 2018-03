Kirchberg an der Murr Bäckerei überfallen, Täter geflüchtet

Der Täter betrat das Geschäft gegen 12.20 Uhr, als sich keine weitere Kunden in der Bäckerei aufhielten. Der etwa180 cm große, mit Schal und Wollmütze teilweise maskierte Mann forderte mit einer Pistole die Einnahmen. Die bedrohte Angestellte schaffte es zunächst in der Aufregung nicht, die Registrierkasse zu öffnen. Sie rief deshalb noch eine weitere Kollegin zu Hilfe. In diesem Augenblick betrat eine weitere Kundin den Laden. Der Räuber versteckte solange die Waffe hinter seinem Körper. Erst als die Kundin wieder gegangen war, erhielt der Täter das Bargeld aus der Registrierkasse und er flüchtete zu Fuß Richtung Rathaus.

Von Täter liegt folgende Beschreibung vor:

Ca. 180cm groß, mittelblonder Schnauzbart, dunkle Sonnenbrille, schwarzer Schal und schwarze Wollmütze, dunkler knielanger Mantel, schwarze Handschuhe, schwäbischer Dialekt, roch stark nach Zigarettenrauch

Eine polizeiliche Fahndung nach dem geflüchteten Räuber blieb am Samstag ergebnislos. Es werden nun dringend Zeugen gesucht die Hinweise auf den Unbekannten geben können oder am Samstag den Verdächtigen in Tatortnähe gesehen haben. Insbesondere auch die Kundin, die während des Überfalls um 12.20 Uhr in der Bäckerei war, sollte sich mit der Kripo Waiblingen in Verbindung setzen. Die Anrufe werden unter Tel. 07151/9500 entgegengenommen.