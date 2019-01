Kirchheim Mit Jeep in Personengruppe gefahren

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen hatte ein 16-Jähriger gegen 22 Uhr die Scheibe an einem Gasthaus am Schlossplatz eingetreten. Danach entfernte er sich mit einer Gruppe in Richtung Schloss. Der 48 Jahre alte Gastwirt setzte sich daraufhin in seinen Jeep und machte sich auf die Suche nach der Gruppe. Als er sie schließlich auf einem Gehweg stehend fand, überfuhr er einen Gefahrenstreifen und einen Grünstreifen und soll dann auf die Gruppe zugefahren sein. Ein 16-Jähriger und ein 17-Jähriger sollen von dem Jeep erfasst worden sein, wodurch sie sich leichtere Verletzungen zuzogen. Ein 20-Jähriger wich dem Fahrzeug aus und verstauchte sich das Bein.

Der 48-Jährige flüchtete mit dem Jeep, konnte jedoch im Rahmen der Fahndung gefunden werden. Die Kriminalpolizei ermittelt nun gegen ihn wegen des Anfangsverdachts auf ein versuchtes Tötungsdelikt. Den 16 -Jährigen, der die Scheibe der Gaststätte eingetreten hatte, erwartet ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung. Da die Beteiligten wdersprüchliche Angaben machen, sucht das Polizeirevier Kirchheim unter Teck nun dringend nach Zeugen.