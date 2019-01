Kirchheim unter Teck Feuer in psychiatrischer Klinik: Patient unter Mordverdacht

Der psychisch kranke Mann soll am Sonntagabend das Feuer in seinem Zimmer in der geschlossenen Abteilung gelegt haben, bei dem ein 69-jähriger Mitbewohner ums Leben kam. Die Leiche war nach den Löscharbeiten in dem ausgebrannten Raum entdeckt worden. Der 24-Jährige wurde unverletzt in der Klinik festgenommen. Ein Haftrichter erließ einen Unterbringungsbefehl, wonach der Mann nicht in Untersuchungshaft kam, sondern in eine psychiatrische Einrichtung.