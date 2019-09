Kirchheim unter Teck.

Zu einem Zusammenstoß zweier Flugzeuge ist es am Sonntagnachmittag bei einem Oldtimer-Flieger-Treffen auf dem Fluggelände Hahnweide gekommen. Gegen 13.30 Uhr kollidierte laut Mitteilung des Polizeipräsidiums Reutlingen eine startende Maschine des Herstellers Jodel mit einer sich in einer Warteposition befindlichen Cessna. Beide Luftfahrzeuge waren mit jeweils zwei Personen besetzt. Alle vier Personen verletzten sich hierbei und mussten mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Über die Schwere der Verletzungen kann im Moment noch keine Aussage getroffen werden. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe und einer damit einhergehenden Brandgefahr, war die Feuerwehr Kirchheim mit neun Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften vor Ort. Zur Klärung der genauen Unfallursache sind Experten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung an der Kollisionsstelle. Die Höhe des Sachschadens kann im Moment noch nicht beziffert werden. Zuschauer kamen nicht zu Schaden.