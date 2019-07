Kirchheim unter Teck Schon wieder Krokodil-Alarm

Am Mittwochvormittag will eine Spaziergängerin im oberen Bürgersee in Kirchheim unter Teck Krokodile gesehen haben. "Wir waren jetzt vier Stunden mit der Polizei vor Ort und haben das Gelände abgesucht", sagt Dennis Koep, Pressesprecher der Stadt. Auch ein Sonar-Gerät der DLRG sei dabei eingesetzt worden, mit dem man "zuverlässig Körper aufspüren" könne. Das Ergebnis: Keine Krokodile. "Wir haben uns daher entschieden, das Gelände diesmal nicht abzusperren", so Koep

Diesmal? Ja, richtig gelesen. Vor zwei Wochen hatte es bereits einen "Krokodil-Alarm" in Kirchheim unter Teck gegeben. Damals lief es ähnlich: Eine Spaziergängerin wollte am Abend des 18. Juni drei kleine Krokodile im unteren Bürgersee gesehen haben. Mehrere Polizeibeamte überprüften noch am selben Abend und am Morgen des 19. Juni das Gelände, das von der Stadt vorsorglich abgesperrt worden war. Hinweise auf Krokodile oder ähnliche Reptilien wurden dabei nicht entdeckt, dafür zwei Kaiman-Attrappen. Wann diese ausgesetzt wurden, ob vor oder nach der angeblichen Sichtung, ist nicht bekannt.

Attrappen wurden diesmal keine entdeckt, so ein Sprecher der Polizei. Dafür wurde am Mittwoch aber eine andere mögliche Erklärung für die anhaltenden Krokodil-Meldungen aus Kirchheim gefunden: Bei der Suche im Bereich der Bürgerseen wurden Spuren entdeckt, die laut dem Umwelt-Experten der Stadt von Bisamratten stammen. "Möglicherweise könnte es zu einer Verwechslung gekommen sein", meint Dennis Koep.