Kirchheim unter Teck.

Unbekannte haben bei Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) Outdoorstiefel im Wert von rund 90 000 Euro aus einem Lkw gestohlen. In der Nacht von Sonntag auf Montag öffneten die Unbekannten zunächst den Anhänger des Lastwagens, der auf dem Gelände eines Autohofs stand. Anschließend schnitten sie ein Loch in die Seitenplane, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Aus dem Lastwagen stahlen sie rund 50 Kartons mit je zehn Paar Outdoorstiefeln. Während die Unbekannten unbemerkt die Stiefel mitnahmen, schlief der Fahrer im Führerhaus des Lastwagens. Zum Abtransport der Beute nutzten die Unbekannten vermutlich ein größeres Fahrzeug.