Kitas in Leutenbach Wer sein Kind zu spät abholt, zahlt künftig Strafe

Die Gemeinde will sich künftig deshalb vorbehalten, bei einer wiederholten Abweichung vom Ende der Öffnungszeit des Kindergartens eine Gebühr in Höhe von 30 Euro pro angefangener halber Stunde zu erheben. Dies entspreche in etwa dem entstehenden Mehraufwand. Die Verwaltung verweist auch darauf, dass es eine ähnliche Regelung bereits in Aspach gibt.

Pro: Andrea Messerschmidt Contra: Alexandra Hackl-Hieber

In der Aussprache des Gemeinderats gab es Pro und Contra zu den (angedrohten) „Strafgebühren“. Wenn das verspätete Abholen bei einer Familie „System“ habe, sei es richtig, das zu sanktionieren, so Andrea Messerschmidt, FWG. Der Vorschlag der Verwaltung dazu sei einer mit Augenmaß. Widerspruch dazu kam von ihrer Fraktionskollegin Alexandra Hackl-Hieber. Die Gemeinde solle doch eher nach den Gründen fragen, warum jemand sein Kind immer wieder zu spät abholt oder den Platz kurzfristig absagt, und da versuchen anzusetzen, so ihre Empfehlung. „Das macht nämlich niemand leichtfertig oder mutwillig.“

Bürgermeister Jürgen Kiesl hielt dem entgegen, dass auch die Elternvertreter im Kindergartenbeirat, nach langer Diskussion dort, zugestimmt hatten, „und zwar, weil dies auch im Interesse der anderen Eltern ist“. Die Absagefrist betrage zwei Monate, gab Andrea Messerschmidt zu bedenken. Man könne von den Eltern doch durchaus erwarten, dass sie bis dahin wissen, ob sie den Platz brauchen oder nicht. Das sei zumutbar.