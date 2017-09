Klagen gegen Volkswagen Der Mann, der VW zittern lässt

Der Satz, den der Vater immer gesagt hat, ist: „Liebe die ganze Welt, dann liebt die ganze Welt dich zurück.“ Das war wenige Jahre nach einem Krieg, in dem fast die ganze jüdisch-orthodoxe Familie Hausfeld verschwand. Der Vater floh 1939, als die Deutschen in Polen einmarschierten. Hausfeld ist benannt nach seinem Onkel, den die Nationalsozialisten erschossen: Michael David. Er trägt die Vergangenheit nicht nur im Namen. Die Zeit, in der er als Kind jüdischer Naziflüchtlinge in New York lebte und arbeitete, prägt das Weltbild von Michael Hausfeld und formte die Person, die er heute ist. Was er von seinem Vater gelernt hat? „Den Sinn für Gerechtigkeit.“ Heute ist Hausfeld 71 Jahre alt. Und arbeitet immer noch. Wenn er drei Adjektive nennen müsste, die ihn am besten beschreiben, würde er sagen: hartnäckig, engagiert und moralisch kompromisslos.

Extra ein Büro in Berlin eingerichtet

Was er damit meint, bekommt derzeit Volkswagen zu spüren. Hausfeld will den Wolfsburger Autobauer zwingen, nach dem Abgasskandal auch die europäischen Besitzer manipulierter Dieselfahrzeuge zu entschädigen. Für VW wäre dies das Ende. In der Branche eilt Hausfeld ein gewaltiger Ruf voraus. Manche bezeichnen ihn als den mächtigsten Anwalt der USA oder als den Titan auf der Klägerseite. Er gilt als seriös, zielstrebig und erfolgreich. Spezialisiert ist er auf Menschenrechtsverstöße und Kartelldelikte. Im Laufe seiner Karriere war er an einigen der spektakulärsten Entschädigungsfälle der USA beteiligt und erzielte als Vertreter von geschädigten Verbrauchern, diskriminierten Minderheiten oder Holocaust-Opfern Milliardenvergleiche.

An diesem Septembertag sitzt er in seinem Büro in Washington D.C. Für einen Titanen wirkt er leise und bescheiden. Er braucht wenige Worte für seine Antworten. Hausfeld plaudert nicht, und er protzt nicht. Die hellbraunen Holzregale in seinem Büro sind voll mit Familienbildern. Auf dem Boden: große Töpfe mit Grünpflanzen. „Ich bin ein häuslicher Typ“, sagt Hausfeld.

Für den Fall Volkswagen hat er vor zwei Jahren eigens ein Büro in Berlin aufgemacht. Doch vor Kurzem hat das Landgericht Braunschweig eine erste sogenannte Musterklage eines einzelnen Mandanten Hausfelds abgewiesen. „Ich habe nicht damit gerechnet, dass es einfach werden würde“, sagt der Anwalt. „Aber ich dachte, dass sich Volkswagen weniger arrogant verhalten wird.“ Es ärgert ihn, dass sich der Konzern auf keinen Dialog einlässt. „Volkswagen legt sein Schicksal in die Hand der Gerichte und wettet seine Existenz darauf, dass sich an der Gesetzgebung nichts ändert.“ Der Konzern hatte im Sommer 2016 im teuersten Vergleich in der Autogeschichte zugesagt, dass US-Kunden von manipulierten Dieselfahrzeugen entschädigt werden. Ein Entschädigungsprogramm für die deutschen Kunden sieht der Konzern nicht vor.

Keine Grundlage für Kundenklagen außerhalb der USA

In der VW-Zentrale in Wolfsburg arbeitet man nach Kräften an der Überwindung des Debakels. „All unsere Kunden sind uns gleich wichtig – aber bei unserem Bemühen, die Dinge für sie in Ordnung zu bringen, können und dürfen wir Unterschiede in den Rechtssystemen und bei den technischen Maßnahmen nicht ignorieren“, sagt ein Sprecher. Der Konzern vertritt die Ansicht, dass es für Kundenklagen außerhalb der USA keine Grundlage gibt. Weil die Stickoxid-Grenzwerte dort viel strenger sind und daher eine eindeutige Rechtsverletzung vorliegt. „Zentral für diese Auffassung ist, dass in anderen Teilen der Welt behördlich freigegebene technische Maßnahmen zur Verfügung stehen, nach deren Durchführung vollumfänglich genau die Emissionsstandards eingehalten werden, gemäß derer die Fahrzeuge ursprünglich zertifiziert wurden“, so der Sprecher. „Mit der Umsetzung dieser Maßnahmen sind dort auch nachgewiesenermaßen keine Veränderungen hinsichtlich Leistung, Verbrauch und sonstiger Kernparameter verbunden.“