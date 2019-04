Klare Ansage von Sportchef Hitzlsperger VfB-Profis sollen "die Egos hinten anstellen"

"Es ist hoffentlich sehr schnell ein neuer Spirit da, den brauchen wir", sagte Hitzlsperger vor dem freien Ostermontag. Ab Dienstag um 11 Uhr geht es auf dem Trainingsplatz nur noch um die Vorbereitung auf das Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Samstagabend (18.30 Uhr / ZVW-Liveticker).

Einige Fans diskutierten mit den Profis

Auf weiteren Kredit der Vereinsführung und der Fans sollten Mario Gomez, Gonzalo Castro und all die anderen in dieser Partie jedenfalls nicht mehr hoffen. Einen derart desolaten Auftritt wie jenen am Samstag beim FC Augsburg habe er als Präsident noch nicht gesehen, meinte Wolfgang Dietrich. Die meisten der sonst so treuen Anhänger hatten den Fanblock lange vor dem Abpfiff verlassen, einige kamen noch am Abend für Diskussionen mit den Profis zum Vereinsgelände.

Auch Hitzlsperger hatte am Ostersonntag Redebedarf. "Es war mir ein Bedürfnis, ihnen zu sagen, dass das ganz, ganz schwach war gestern", berichtete Hitzlsperger mit ernster Miene nach Willigs erster Einheit von einer Unterredung nach dem Offenbarungseid. "Die Jungs sollten mir schon mal erklären, wie es dazu kommen konnte."