Klartext von Berater Volker Struth "Simon bleibt beim VfB"

Der 29-jährige Terodde hat beim VfB noch einen Vertrag bis 2019. Mit seinen 25 Treffern hatte er in der vergangenen Saison maßgeblichen Anteil am Wiederaufstieg der Schwaben gehabt. In dieser Spielzeit befindet er sich seit Wochen außer Form und war erst zweimal erfolgreich. Er selbst hatte dem Schwarzwälder Boten jüngst gesagt: "Man muss den Konkurrenzkampf annehmen. Ein Wechsel kommt nicht infrage."

Der VfB schaut sich unabhängig davon bereits nach Alternativen für die lahmende Offensive um. "Wir sind dabei, unsere Hausaufgaben zu machen. Schauen wir mal, was passiert", sagte Reschke. Laut Kicker soll der VfB am türkischen Nationalstürmer Cenk Tosun von Bayern Münchens Champions-League-Gegner Besiktas Istanbul interessiert sein . Zuletzt war der Transfer des 18 Jahre alten argentinischen Sturmtalents Maximiliano Romero gescheitert.