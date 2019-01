Kleinaspach Zwei Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Zwischen Neuwirtshaus und Sinzenburg war ein ein 61-jähriger BMW-Fahrer im Bereich einer Rechtskurve aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrspur geraten. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden 49-jährigen Minifahrer nachdem beide Fahrzeuglenker noch versucht hatten auszuweichen.

Der BMW-Fahrer wurde schwer, der Minifahrer leicht verletzt. Beide mussten in Krankenhäuser eingeliefert werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 60 000 Euro. Für die Unfallaufnahme sowie die Reinigung der Fahrbahn musste die Straße bis 22.30 Uhr von der Straßenmeisterei gesperrt werden.