"Wie viele Mitglieder sind vorbestraft" So kontert das Theater Ulm die AfD-Künstler-Anfrage

Die baden-württembergische AfD wollte in ihrer kleinen Anfrage an den Landtag wissen, welchen Pass die Balletttänzer und Orchestermusiker an staatlichen Theatern und die Sänger in Opernstudios haben. Auch die Ausbildungsstationen der Künstler will die AfD erfahren. Das Theater Ulm drehte den Spieß nun um und stellte am Dienstag einfach selbst eine Anfrage - auf Facebook.

Das Theater möchte ganz im Stil einer offiziellen Anfrage vom AfD Landesverband Baden-Württemberg wissen, wie viele Mitglieder des AfD Landesverbandes Baden-Württemberg vorbestraft seien, wie viele Mitglieder vorbestraft seien wegen Gewaltverbrechen, wie viele Mitglieder des AfD Landesverbandes einen Schulabschluss haben und wo sie diesen erhalten hätten und wie viele Mitglieder eine abgeschlossene Ausbildung vorweisen können.