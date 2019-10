Klement und Badstuber zurück im Teamtraining Der VfB nutzt die Länderspielpause zur Regeneration

Stuttgart.

Die aktuelle Länderspielpause nutzt der VfB Stuttgart auch, um Kräfte zu regenerieren. Zwar wird täglich trainiert und am Freitag unter Ausschluss der Öffentlichkeit gegen St. Gallen getestet, doch angeschlagene Profis können auch ein wenig verschnaufen. So zum Beispiel Innenverteidiger Nathaniel Phillips (Sprunggelenksprobleme) und der junge Mateo Klimowicz (Oberschenkel-Probleme). Beide trainierten am Mittwoch individuell.