Klemmbrettbetrüger in Fellbach Polizei warnt vor falschen Spendensammlern

Rems-Murr-Kreis.

Am Dienstagnachmittag (09.10.) ist in Fellbach ein falscher Spendensammler aufgetreten. Der etwa 30 Jahre alte Mann war auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufszentrums in der Stuttgarter Straße unterwegs gewesen. Eine 29-jährige Frau ließ sich nicht auf die Masche ein und verständigte die Polizei. Der Betrüger hatte sich jedoch bis zum Eintreffen der Polizei bereits aus dem Staub gemacht.