Klimastreik in Rems-Murr-Kreis und Region So reagieren Verkehrsbetriebe, Polizei und Arbeitgeber

Der für den Stadtverkehr in Stuttgart zuständige SSB warnt in einer Pressemitteilung, es könne vor allem im Zentrum "zu Behinderungen und Einschränkungen auf Bus- und Stadtbahnlinien kommen". Infos gibt es hier.

Erhöhtes Polizeiaufgebot?

Das Polizeipräsidium in Aalen ist im Hinblick auf die Veranstaltungen im Kreis entspannt. Wie ein Sprecher am Donnerstag auf Nachfrage mitteilte, sei lediglich geplant, die Demonstration in Backnang mit "ganz kleinem Polizeiaufgebot" zu begleitet. "Wir erwarten etwa 20 bis 50 Jugendliche und junge Erwachsene."

Die vermutlich größte Demonstration in der Region wird am Mittag in Stuttgart stattfinden. Um 12 Uhr ist ein sogenannter "Sterndemozug" geplant, der von drei Startpunkten (Erwin-Schoettle-Platz, Hölderlinplatz und Kernerplatz) Richtung Rotebühlplatz zieht. Von dort wollen die Demonstrierenden dann gemeinsam zum Schlossplatz gehen, wo ab 13.30 Uhr eine Kundgebung stattfinden soll. Fridays for Future erwartet etwa 5000 Teilnehmer.

"Wir gehen von einem friedlichen Verlauf aus", sagte eine Sprecherin der Polizei Stuttgart am Donnerstag. Polizeikräfte wären daher primär vor Ort, um den Verkehr am Laufen zu halten. Aktivisten des Aktionsbündnisses Kesselbambule hatten auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Fridays for Future in Stuttgart angekündigt, den Verkehr am Freitag lahmlegen zu wollen. Daher müssen die Beamten, so die Sprecherin, auf die Gegebenheiten vor Ort "flexibel reagieren."

Freigestellt für den Klimastreik?

Die Frage, ob Schüler nun streiken dürfen oder nicht, und welche Konsequenzen das nach sich ziehen könnte, sorgt regelmäßig für Diskussionen. Auch bei den Schulen im Kreis. Aber was ist mit der arbeitenden Bevölkerung?

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hatte sich bereits Anfang August öffentlich mit Fridays for Future und deren Forderungen solidarisiert. "Auf einem toten Planeten kann es keine Arbeitsplätze geben", hieß es damals in einer Pressemitteilung. „Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sich mit den Aktionen von Fridays for Future solidarisieren und an Demonstrationen teilnehmen wollen, sollten das geltende Arbeitsrecht beachten und sich für diese Zeit freinehmen.“

Der globale Klimastreik-Tag ist kein Streik im Sinne des Arbeitsrechts. Dementsprechend liegt es bei den Arbeitgebern, die Belegschaft für den Streik freizustellen. Aber ob das in ihrem Interesse liegt? Daimler, einer der größten Arbeitgeber der Region, hat laut "Süddeutscher Zeitung" jedenfalls angekündigt, im Fall eines unentschuldigten Fernbleibens "disziplinarische Maßnahmen" zu prüfen.

Bürgermeister ermöglichen "verlängerte Mittagspause" fürs Klima

"Ich unterstütze die Bewegung aktiv und wünsche den Beteiligten in Düsseldorf viel Resonanz bei ihren Aktionen zum dritten globalen Klimastreik - auch unter Beschäftigten der Stadtverwaltung". Das sagte der Düsseldorfer Oberbürgermeister Thomas Geisel der Rheinischen Post. Und auch in Baden-Württemberg gibt es Bürgermeister, die sich mit den Streikenden solidarisieren. So ermöglicht der Karlsruher Oberbürgermeister Frank Mentrup den Mitarbeitern der Stadtverwaltung laut Badische Neuste Nachrichten am Freitag eine "verlängerte Mittagspause" von 11 bis 14 Uhr.

Und im Kreis? In Schorndorf gibt es für den Klimastreik-Tag eine Sonderregelung. "Mitarbeiter können schon ab 11 Uhr Gleitzeit nehmen", so eine Sprecherin des Rathauses. Aus anderen Städten im Kreis sind unserer Redaktion, Stand Donnerstagnachmittag, keine derartigen Regelungen für die Mitarbeiter der Stadtverwaltungen bekannt. Eine telefonische Nachfrage beim Landratsamt und einzelnen Rathäusern blieb bislang (Stand 14.45 Uhr) ohne Ergebnis.