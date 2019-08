Klimawandel, Pflegenotstand & Co. Diese Debatten wünscht sich OB Klopfer im Gemeinderat Schorndorf

Schließlich stünden große Themen wie etwa der Klimawandel, die Mobilitätswende, der Strukturwandel in der Region Stuttgart, die älter werdende Stadt, der Fachkräftemangel und der Pflegenotstand – und das alles in Zeiten zurückgehender Steuereinnahmen – an, die dem Gemeinderat alles abverlangten.

„Wir sollten uns dabei nicht im Klein-Klein verlieren und keine Detaildebatten über Anliegen der alltäglichen Verwaltungsarbeit führen, sondern uns auf das Wesentliche konzentrieren und schauen, welchen Beitrag wir als Stadt Schorndorf zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele leisten können“, meinte Klopfer und zitierte Jules Verne: „Alles, was ein Mensch sich heute vorstellen kann, werden andere Menschen einst verwirklichen.“

Kommunikation mit den Bürgern soll verstärkt werden

Die Innenstadt aktiv und attraktiv zu gestalten, sei eine der dringlichen Herausforderungen für den Gemeinderat – in Zeiten, da der Einzelhandel von Amazon, Zalando und Co. immer weiter zurückgedrängt werde. Bundesweit seien 2018 erstmals mehr Flächen an die Gastronomie als an den Einzelhandel neu vermietet worden, sagte der Oberbürgermeister und forderte in diesem Zusammenhang „schnell Klarheit, was mit dem Unteren Marktplatz passiert“. Idealerweise in Verbindungen mit weiteren Fragestellungen: Wie sehen der Bahnhof und der Busbahnhof der Zukunft aus? Wie lassen sich Mobilitätsangebote besser bündeln und die Bedarfe decken?