Klimawandel Wie steht es um den Urbacher Wald?

Stattdessen kam im Frühjahr 2018 der Sturm. Einer von vielen in den vergangenen Jahren. Den Urbacher Gemeindewald hat es dabei überproportional erwischt. „Das tut mir weh“, sagt Volker Speidel mit Blick auf die dabei entstandene Kahlfläche. „Ich habe noch vor Augen, wie der Wald hier am Anfang aussah,“ erzählt er den Vertretern der Verwaltung und den Gemeinderäten, die er bei einem Waldbegang über die Folgen des Klimawandels informiert.

Förster: Stürme häufen sich als Folge des Klimawandels

Zwar hat nicht jeder Sturm so verheerende Auswirkungen, aber doch kann der Förster aus Erfahrung sagen: „Die Stürme mehren sich in letzter Zeit.“ Hier zeige sich der Klimawandel deutlich. In den zwei Wochen zwischen Rosenmontag und dem 19. März musste er viermal in den Wald fahren, um Sturmholz zu bergen. „Im Studium habe ich noch gelernt, dass ich so alle zehn Jahre mit einem Sturm rechnen muss“, erinnert Volker Speidel sich. „Das ist jetzt deutlich anders.“

Auf der leer gefegten Fläche, die bei dem großen Sturm 2018 entstand, hat Volker Speidel inzwischen wieder rund 600 Douglasien gepflanzt. An das Nadelgehölz sind große Hoffnungen gebunden: „Douglasien halten Trockenheit gut aus und sind deshalb klimaresistenter“, erklärt er. Sie erschließen tiefere Bodenschichten, als die Fichten, die im Urbacher Wald allgegenwärtig sind.