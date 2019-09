Klischees über Berufe Ärzte: Das Image vom Halbgott in Weiß

Wie aber muss jemand aussehen mit zwei abgeschlossenen Facharztausbildungen und einem Doktortitel? Offensichtlich nicht wie die offene und jugendlich wirkende Ärztin aus Bittenfeld, die immer wieder für Verblüffung sorgt, wenn sie auf einer Party nach ihrem Job gefragt wird. „Das Klischee vom Halbgott in Weiß trifft nur auf Männer zu“, sagt Anke Menikheim, die sich schon während des Medizin-Studiums sagen lassen musste, sie studiere wohl „ein bisschen rum“. Viele Menschen, glaubt die 45-Jährige, könnten sich nicht wirklich vorstellen, wie schwer es tatsächlich sei, einen Studienplatz zu bekommen und dann das Medizinstudium zu bestehen.

Mediziner haben noch immer ein besonderes Image

Heute arbeitet die Mutter und Ärztin nach Jahren am Krankenhaus als Hausärztin in Bittenfeld – wobei auch ihre Praxis dort offenbar nicht unbedingt den gängigen Vorstellungen von einer Hausarztpraxis entspricht. Möbel in Buche, Wände in warmen Farbtönen, Bilder an den Wänden und viele Flyer über Vorsorge: So stellten sich viele eine Hausarztpraxis vor, weiß Anke Menikheim. Ihre dagegen ist durchgehend in schwarz-weiß gehalten. „Viele Patienten sagten, das ist jetzt doch was anderes“, erzählt sie lachend.

Noch leben ganze Fernsehserien vom Klischee, dass Ärzte alles können und jeden retten. Tatsächlich haben Mediziner noch immer ein besonderes Image, weiß auch Anke Menikheim. Nicht nur in den Gemeinderäten sind Ärzte landauf, Land ab gerngesehen: In Rudersberg, dem Wohnort von Familie Menikheim, sitzen gleich drei Mediziner im Rat. Sie selbst frage sich ab und zu bei manchen Bekannten, ob sie wohl auch miteinander Kontakt hätten, wenn sie beispielsweise Floristin und nicht Ärztin wäre: „Es ist halt immer geschickt, einen Arzt zu kennen, den man noch abends um zehn anrufen kann.“

"Wir lassen uns nicht regelmäßig untersuchen, wir machen das selbst"

Ein ganz anderes Klischee ist das Bild vom kerngesunden – und vor allem gesundheitsbewussten – Arzt. „Ärzte“, weiß Anke Menikheim, „sollten weder trinken noch rauchen, weil sie ja wissen, was gesund ist.“ Die Realität in eigener Sache sieht nach Anke Menikheims Beobachtungen oft anders aus, und das vor allem bei der Vorsorge: „Wir lassen uns nicht regelmäßig untersuchen, wir machen das selbst....“ Andererseits seien viele Ärzte richtige Hypochonder – vor allem auch, was deren Familien betrifft. Apropos Familien. Die müssten eigentlich alle in Saus und Braus leben – folgt man dem Klischee, dass Ärzte grundsätzlich reich sind. Falsch, sagt Anke Menikheim. Für junge Klinikärzte gilt das ohnehin nicht, bei den niedergelassenen Medizinern komme es auf die Fachrichtung an. Nur Ärzte, die mit vielen Apparaten arbeiten, könnten auch viel abrechnen. Bei Kinder- und Allgemeinmedizinern sehe das im Vergleich anders aus.

Und dann gibt es noch ein Klischee, das Anke Menikheim so richtig verkehrt findet: die Vorstellung, dass Mediziner immer alles leicht verkraften können. Andere Berufsgruppen erhielten im Notfall psychologischen Beistand, nicht aber die Ärzte. „Uns gehen die Schicksale auch nah“, sagt sie. „Ärzte brauchen Empathie. Es stimmt nicht, dass uns die Dinge nichts ausmachen.“