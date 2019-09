Klischees über Berufe Sind Friseure schlecht verdienende Psychologen?

Waiblingen/Weinstadt. Frauen kennen Bad-Hair-Days, also Tage, an denen die Haare überhaupt nicht sitzen, und viele finden einen guten Haarschnitt wichtiger als teure Klamotten. Andererseits müssen sich Friseure fragen lassen, was um Himmels willen sie in drei Jahren Ausbildung lernen, denn: „Haare schneiden kann doch jeder.“ Überhaupt bekommen Friseure vieles zu hören. Nicht nur Klischees über ihren Beruf, sondern auch Klatsch, Tratsch, Krankendiagnosen und ganze Lebensgeschichten.